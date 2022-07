Huawei Watch 3 Pro z EKG z datą premiery. Smartwatch jest blisko

Huawei Watch 3 Pro EKG to specjalna wersja smartwatcha chińskiej marki z zeszłego roku. Została podana data premiery i tą jest 27 lipca. Tak więc zegarek zostanie zaprezentowany za kilkanaście dni. Spodziewamy się, że dodanie funkcji elektrokardiogramu będzie jedyną nowością względem poprzedniej generacji.

Smartwatch Huawei Watch 3 Pro EKG powinien dostać to samo wyposażenie, co poprzedni zegarek. Tak więc spodziewamy się 1,43-calowego ekranu AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. To daje nam ppi na poziomie 326. Następnie mamy 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB miejsca na dane. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS 2.0.

Huawei Watch 3 Pro ma również Bluetooth 5.2, moduł NFC oraz Wi-Fi w standardzie b/g/n. Wbudowana bateria wspiera ładowanie o mocy 10 W. Opcjonalnie znajdziemy tu również modem LTE i eSIM. Całość zamknięto w obudowie odpornej na wodę do 5 ATM. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Watch 3 Pro EKG – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli

2 GB pamięci RAM

16 GB miejsca na dane

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.2

NFC

pulsometr

funkcja elektrokardiogramu

GPS

63 g

HarmonyOS 2.0

