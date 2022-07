Xiaomi Mi Band 7 Pro z nową aktualizacją. Są poprawki dla XiaoAI

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, która dostępna jest tylko w Chinach. Tam pojawiła się nowa aktualizacja oprogramowania firmware z numerkiem 1.2.38. Nie wnosi ona tylu nowości, co tam poprzednia. Są jednak pewne poprawki dla XiaoAI. Niestety na dostępność opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro w Europie trochę sobie poczekamy.

Xiaomi Mi Band 7 Pro to najnowsza opaska, którą to jednak na razie kupimy tylko w Chinach. Tam pierwszego dnia dostępności pojawiła się aktualizacja, która wniosła kilka nowości. Teraz doczekaliśmy się nowego uaktualnienia firmware. Tym razem jednak nie znajdziemy tu nowych funkcji, a pewne optymalizacje przygotowane z myślą o XiaoAI.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro ma nową aktualizację, która wprowadza firmware oznaczony numerkiem 1.2.38. Poprzedni miał oznaczenie 1.2.22. Zmiana w numeracji jest więc niewielka. Poza tym znajdziemy tu poprawki dla asystenta głosowego XiaoAI. Nowych funkcji, które wprowadzono poprzednio, tym razem zabrakło. Usunięto też inne pomniejsze błędy.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro z XiaoAI tylko w Chinach

Pamiętajmy, że XiaoAI to chiński asystent głosowy opracowany przez firmę i jest dostępny tylko dla użytkowników z tego państwa. Jeśli opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro trafi do Europy, a kiedyś to zapewne nastąpi, to jednak bez tej konkretnej funkcji, co warto mieć na uwadze. Na razie jednak musimy czekać.

