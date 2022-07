Amazfit GTS 4 Mini oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit GTS 4 Mini to nowy smartwatch marki. Urządzenie doczekało się premiery. Znana jest już specyfikacja techniczna oraz funkcje zegarka. Sprzęt ma 1,65-calowy ekran AMOLED. Następnie mamy moduł Bluetooth 5.2 i baterię 270 mAh. Zobaczmy, jaka jest cena Amazfit GTS 4 Mini i co jeszcze ma do zaoferowania.