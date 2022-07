Xiaomi Mi Band 7 w Polsce. W piątek niższa cena

Xiaomi Mi Band 7 to najnowsza opaska marki. Jeśli planujecie jej zakup, to dobra okazja ku temu nadarzy się w piątek. Wtedy pojawi się błyskawiczna oferta, gdzie będzie niższa cena. Spodziewamy się, że cena Xiaomi Mi Band 7 zostanie wtedy obniżona o kilkadziesiąt zł, ale z zakupami trzeba będzie się pospieszyć.

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która debiutowała w Chinach w maju. Za nami europejska premiera i urządzenie można już nabyć w Polsce. Cena została ustalona w kraju na 249 zł. Jednak wkrótce nadarzy się lepsza okazja do zakupu, gdzie kwota będzie niższa. Nastąpi to za kilka dni.

Polski oddział firmy poinformował, że w piątek odbędzie się błyskawiczna sprzedaż opaski Xiaomi Mi Band 7. I wtedy będzie można nieco zaoszczędzić i cena będzie niższa. O ile? Tego nie wiadomo, ale spodziewajmy się obniżki o kilkadziesiąt zł. Zawsze to jakieś pieniądze w kieszeni.

Niższa cena Xiaomi Mi Band 7 tylko w piątek

Jeśli więc będziecie chcieli nieco zaoszczędzić, to na zakupy powinniście udać się w piątek. Pamiętajcie, że niższa cena Xiaomi Mi Band 7 będzie obowiązywać tylko tego dnia. Nie wiadomo też, ile opasek przygotowano w ramach promocji. Pewnym jest jednak, że chętnych do zakupu pewnie nie zabraknie. W drodze jest także model Pro.

