Oppo Band 2 certyfikowany. Opaska powalczy z Xiaomi Mi Band 7

Oppo Band 2 to nadchodząca opaska marki, która powalczy o klientów z Xiaomi Mi Band 7. Urządzenie dostrzeżono na stronie dwóch urzędów, gdzie je certyfikowano. To przybliża gadżet do premiery, która musi być blisko. Pełna specyfikacja techniczna opaski Oppo Band 2 na razie okryta jest tajemnicą.