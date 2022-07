Smartwatch Realme Watch 3 dostanie Bluetooth 5.3

Realme Watch 3 to smartwatch, którego premiera jest blisko. Dostrzeżono go w kolejnych urzędach i dowiadujemy się, że otrzyma moduł Bluetooth 5.3. Tak więc ma najnowszego niebieskiego ząbka. Spodziewamy się, że smartwatch Realme Watch 3 zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze przed końcem tego kwartału.

Realme Watch 3 to nowy smartwatch marki, który w przeciekach pojawia się od dawna. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma on nowoczesny moduł Bluetooth 5.3. Stało się to jasne za sprawą jednego z urzędów, który certyfikował to urządzenie. Poza tym BIS ukończył proces, co otwiera debiut w Indiach.

Informacje o Bluetooth 5.3 w Realme Watch 3, czyli najnowszej wersji niebieskiego ząbka, ujawnia organizacja Bluetooth SIG, która to ostatnio certyfikowała nowego smartwatcha. Były to dwa modele, które ukrywają się pod nazwami kodowymi RMW2108 oraz RMW2107.

Smartwatch Realme Watch 3 w tym kwartale

Premiera smartwatcha Realme Watch 3 odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Dokładny termin nie jest jednak znany. Poza wspomnianym modułem Bluetooth 5.3 pojawi się z pewnością wiele innych ulepszeń. Jednak pełna specyfikacja techniczna zegarka nie jest znana. Pod obudową, która spełnia założenia normy IP68, znajdzie się większa bateria względem poprzedniej edycji zegarka. Jej pojemność wynosi 340 mAh.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło