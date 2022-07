Apple Watch 8 Pro w drodze. Tak może nazywać się nowy smartwatch

Apple Watch 8 Pro to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Firma szykuje specjalną edycję zegarka i wygląda na to, że zdecydowała się na właśnie taki dopisek w nazwie. Po to, aby zachować spójność z innym produktami. Apple Watch 8 Pro zadebiutuje z pozostałymi smartwatchami z watchOS 9.