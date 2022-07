Xiaomi Mi Band 7 z datą premiery w Europie. Na model Pro poczekamy

Xiaomi Mi Band 7 to nowa opaska, która wkrótce będzie dostępna globalnie. Pojawiła się data premiery z konkretnym terminem i dzieli nas od niego tylko kilka dni. Tego samego dnia zadebiutuje smartfon 12 Lite 5G. Niestety, jeśli czekacie na opaskę Xiaomi Mi Band 7 Pro, to trzeba będzie poczekać dłużej.

Xiaomi Mi Band 7 Pro debiutował w Chinach kilka dni temu. Nastąpiło to po kilku tygodniach od wprowadzenia do oferty tańszej opaski. Ta ostatnia trafiła już do sprzedaży w Państwie Środka i otrzymała na start aktualizację. Teraz pojawiła się data premiery tańszej wersji w ujęciu globalnym.

Datą premiery globalnej wersji opaski Xiaomi Mi Band 7 jest 13 lipca. Tego dnia ma też odbyć się europejski debiut smartfona 12 Lite 5G. Ten jednak już zaczyna się pojawiać tu i ówdzie. Oczywiście nie dotyczy to urządzenia naręcznego w wersji Pro.

Globalna data premiery nie dotyczy Xiaomi Mi Band 7 Pro

Pamiętajmy, że w Europie na razie debiutuje tańsza opaska firmy, która w Chinach została wprowadzona w maju. Na model Xiaomi Mi Band 7 Pro, który jest już w zasadzie smartwatchem, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak długo? Tego na razie nie wiadomo, ale pewnie co najmniej kilka kolejnych tygodni.

