Samsung Galaxy Buds Pro 2 na renderach. Tak wyglądają nowe słuchawki

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera jest blisko. Zobaczmy je w przyszłym miesiącu, a tymczasem ich design ujawniają rendery. Na nich można zobaczyć także pudełeczko do ładowania. Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro 2 dostaną trzy różne kolory obudowy.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które były już obiektem przecieków. Do tej pory nie wiedzieliśmy, czym mają się różnić od poprzedniej generacji. Teraz to ulega zmianie za sprawą grafik. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają nam design urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro 2 są niewielkie. Rendery ujawniają nam również wygląd pudełeczka z USB C do ich ładowania. Możemy też zobaczyć, że planowane są trzy kolory obudowy. Są to biały, grafitowy oraz tak zwany Bora Purple, czyli purpurowy. W tych samych będzie oferowany składany smartfon Z Flip 4.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro 2 to Zenith

Wiemy, że słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro 2 powstają pod nazwą kodową Zenith. Niestety ich specyfikacja techniczna na razie pozostaje owiana tajemnicą. Widoczne na renderach wkładki potwierdzają jednak ANC. Mowa o aktywnym wyciszaniu szumów. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery, która odbędzie się w sierpniu.

źródło