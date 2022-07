Samsung Galaxy Watch 5 Pro ujawnia wygląd na renderach

Samsung Galaxy Watch 5 Pro oraz pozostałe nowe smartwatche Koreańczyków doczekały się dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd zegarków w różnych opcjach. Wiemy jednak, że cena smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie będzie niska i ma on kosztować całkiem sporo.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który był obiektem mnóstwa przecieków. Jego wygląd do teraz pozostał tajemnicą. Do sieci wyciekły oficjalne rendery, które ujawniają nam design tego zegarka, jak i tańszych modeli z serii, które mamy zobaczyć w przyszłym miesiącu.

Rendery smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro ujawniają nam okrągłą kopertę z płaskim ekranem zapewne wykonanym w technologii AMOLED. Na jednym z boków umieszczono dwa podłużne przyciski. Natomiast pod spodem widać czujniki, które będą m.in. odpowiadać za pomiar tętna czy nasycenia krwi tlenem. Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro z premierą w sierpniu

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 5 Pro i pozostałe zegarki Koreańczyków z Wear OS zostaną zaprezentowane w przyszłym miesiącu. Wraz z nowymi smartfonami firmy ze składanymi ekranami. Niedawno poznaliśmy ceny i wiemy, że topowy z nowych smartwatchy nie będzie tani. Trzeba będzie szykować się na całkiem spory wydatek.

