Xiaomi Mi Band 7 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja opaski

Xiaomi Mi Band 7 Pro to nowa opaska chińskiej marki dla aktywnych. Urządzenie zostało zaprezentowane w Chinach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna rzeczowa. Sprzęt wprowadza w końcu długo wyczekiwany GPS i inne nowości. Zobaczmy sobie, co oferuje Xiaomi Mi Band 7 Pro i ile kosztuje nowa opaska.

Mi Band 7 Pro to wyczekiwana opaska Xiaomi, której premiera odbyła się dziś w Chinach, co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami. Znana jest cena i specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co wnosi najnowsza generacja tego popularnego sprzętu. Na dostępność w Europie trochę sobie poczekamy.

Duży ekran AMOLED

Xiaomi Mi Band 7 Pro ma duży ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala. Zagęszczenie obrazu to 326 ppi. Jest to największy wyświetlacz w historii tych sprzętów marki. Z wyglądu urządzenie przypomina nie opaskę, a smartwatcha. Wśród funkcji jest AoD (Always on Display) oraz automatyczne dostosowywanie jasności w zależności od panujących warunków. Do wyboru jest ponad 180 tarcz.

W końcu wyczekiwany GPS

Najważniejszą nowością z Xiaomi Mi Band 7 Pro jest odbiornik GPS. Wspiera on także systemy GLONASS, Galileo, Beidou oraz QZSS. Plotki na temat implementacji tego rozwiązania do tanich opasek chińskiej marki pojawiały się już od kilku lat. Musieliśmy jednak poczekać do teraz.

Dużo funkcji z zakresu monitorowania

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro jest wręcz naszpikowana różnymi rozwiązaniami z zakresu monitorowania aktywności użytkowników. Znajdziemy tu 117 trybów śledzenia, w tym 10 treningów na świeżym powietrzu. Jest też optyczny pulsometr z monitorowaniem pracy serca przez 24 h na dobę. Nie zabrakło też SpO2, czyli funkcji mierzenia poziomu natlenienia krwi.

Cena Xiaomi Mi Band 7 Pro atrakcyjna

Cena Xiaomi Mi Band 7 Pro została ustalona w Chinach na poziomie zaledwie 400 juanów, czyli około 269 zł. Początkowo jednak będzie można ją kupić za 20 juanów (ok. 13,5 zł) mniej. Zaoszczędzić będzie można jednak tylko do czwartku. Kolorowe paski będzie można nabyć za 39 juanów (ok. 26 zł), a skórzane za 59 juanów (niespełna 40 zł).

Co jeszcze oferuje nowa opaska

Xiaomi Mi Band 7 Pro ma również NFC (wersji bez nie ma) i moduł Bluetooth 5.2, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Natomiast obudowa jest wodoszczelna na poziomie do 5 ATM. To oznacza, że urządzenie można zanurzyć na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna nowej opaski widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi Band 7 Pro

1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 326 ppi z AoD

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

moduł NFC

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

