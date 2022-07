Mi Band 7 Pro — co wiemy przed premierą opaski Xiaomi

Xiaomi Mi Band 7 Pro to nowa opaska chińskiej marki, a w zasadzie już smartwatch. Co wiemy przed jej premierą? Gadżet wprowadzi do tej serii urządzeń kilka ciekawych nowości. Wśród nich ma być długo wyczekiwany GPS. Zobaczmy sobie, co wiadomo na temat opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro na kilka dni przed jej debiutem.

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, która pojawia się w przeciekach od dawna. Przed nami oficjalna premiera, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Wiemy, że tak naprawdę będzie to smartwatch z prostokątnym ekranem, który znacząco różni się od poprzednich sprzętów z tej serii. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy i czego można się spodziewać.

Prostokątny ekranik AMOLED

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro lub smartwatch (jak kto woli) ma prostokątny ekran AMOLED. Jest on znacznie szerszy względem wyświetlacza z tańszych modeli z tej serii. Jednak jego parametry nie są znane. Spodziewajmy się jednak, że do wyboru będą liczne tarcze.

W końcu wyczekiwany GPS

Xiaomi Mi Band 7 Pro będzie pierwszym urządzeniem z tej linii, który wprowadzi odbiornik GPS. Pozwoli to na uzyskiwanie dostępu do lokalizacji bez potrzeby parowania z telefonem. Dzięki temu urządzenie zaoferuje znacznie więcej funkcji. Możliwości opaski z pewnością wzrosną.

Cena Xiaomi Mi Band 7 Pro najwyższa w serii

Cena Xiaomi Mi Band 7 Pro nie jest jeszcze znana. Tańsza wersja opaski pokazana w maju (w wersji z NFC) kosztuje 299 juanów. To daje nam równowartość 201 zł. W przypadku nowego smartwatcha powinniśmy spodziewać się kwoty na poziomie około 500 juanów (ok. 336 zł). W Polsce zapłacimy więc pewnie w okolicy 400-500 zł.

Większa bateria

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Mi Band 7 Pro pozostaje tajemnicą. Spodziewajmy się jednak większej baterii. Jej pojemność znacząco wzrośnie w porównaniu do tańszej opaski i wyniesie 250 mAh, co ujawnił nam jeden z urzędów, który certyfikował to urządzenie. Czas pracy na jednym naładowaniu pozostaje jednak tajemnicą. W przypadku korzystania z GPS-em nie powinien jednak porywać.

NFC i cztery kolory pasków

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro zaoferuje także NFC, co pozwoli m.in. na płacenie tym urządzeniem za zakupy w sklepach. Następnie mamy cztery różne kolory pasków, które firma ujawniła na jednej z zajawek. Są to brązowy, ciemnoszary, zielony oraz beżowy. Premiera jest już blisko i wkrótce poznamy wszystkie szczegóły.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne