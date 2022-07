Realme Band 2 w Polsce. Cena nowej opaski bez zaskoczenia

Realme Band 2 to ostatnia opaska chińskiej marki. Doczekaliśmy się jej debiutu w Polsce. Cena jest bez zaskoczenia i została ustalona na poziomie niespełna 200 zł. Urządzenie ma 1,4-calowy wyświetlacz, wodoszczelną obudowę czy 90 trybów sportowych. Zobaczmy sobie, co jeszcze opaska Realme Band 2 ma do zaoferowania.