Xiaomi Band 7 Pro to smartwatch. Jest data premiery

Xiaomi Band 7 Pro to nowy smartwatch, który w zasadzie miał być opaską. Jednak urządzenie jest czymś więcej. Producent pochwalił się datą premiery i gadżet zostanie oficjalnie zaprezentowany już za kilka dni. Zobaczmy sobie, jak wygląda Xiaomi Band 7 Pro i co może zaoferować ten nowy smartwatch.

Xiaomi Band 7 Pro to gadżet, który w przeciekach pojawił się niedługo po debiucie tańszej opaski. Sprzęt jest blisko, bo datą premiery jest już 4 lipca. To oznacza, że smartwatch zostanie zaprezentowany wraz ze smartfonami z serii 12S. Tak, bliżej mu do zegarka niż pozostałych modeli tych opasek.

Widzimy, że Xiaomi Band 7 Pro wygląda jak smartwatch. Urządzenie ma prostokątny ekranik o nieznanych parametrach. Wiemy, że urządzenie ma zaoferować wiele opcji zakresu monitorowania oraz śledzenia aktywności i zdrowia użytkowników. Niestety producent nie ujawnił dodatkowych szczegółów.

Smartwatch Xiaomi Band 7 Pro owiany tajemnicą

Xiaomi Band 7 Pro to urządzenie, które skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy, jak ten gadżet wygląda, ale specyfikacja techniczna pozostaje nieznana. Do wyboru mają być co najmniej dwa kolory obudowy. Wyposażenie czy funkcje poznamy pewnie w niedługim czasie. Wiadomo, że pojawi się większa bateria oraz długo wyczekiwany moduł GPS.

