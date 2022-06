Jaki smartwatch dla iPhone’a? Montblanc Summit 3 z Wear OS 3 to dobry wybór

Jaki smartwatch będzie współpracować z iPhone’em, który nie jest Apple Watchem? Do niedawna zegarki z Wear OS 3 tego nie zapewniały, ale pojawia się Montblanc Summit 3, który pracuje pod kontrolą nowej platformy Google. To pierwszy smartwatch z tym oprogramowaniem, który zapewnia kompatybilność z iOS.

Wybór smartwatchy dla iPhone’ów wcale nie jest taki mały. Oczywiście najwięcej funkcji zapewnią Apple Watche. Można jednak przebierać także w tańszych alternatywach, ale w przypadku nowej platformy Google, czyli Wear OS 3, nie było to możliwe. Teraz to ulega zmianie za sprawą modelu Montblanc Summit 3 zapewniającego kompatybilność z systemem iOS.

Montblanc Summit 3 to pierwszy smartwatch z procesorem Snapdragon Wear 4100+ i preinstalowanym systemem Wear OS 3. Dla przykładu zegarki Samsung Galaxy Watch 4 czy nadchodzący Google Pixel Watch kompatybilności z iOS nie zapewniają. W przypadku tego pierwszego opracowano dedykowaną aplikację dla iPhone’ów, która zapewni współpracę z telefonami Apple.

Cena Montblanc Summit 3 z Wear OS 3 wcale nie jest niska

Ci z was, którzy są właścicielami iPhone’ów i będą szukali ciekawej alternatywy dla Apple Watcha, to muszą szykować się na niemałe wydatki. Cena Montblanc Summit 3 została ustalona na poziomie 1250 euro. Jest to więc bardzo drogi smartwatch. Jesienią ma odbyć się premiera kolejnych modeli z Wear OS 3 od innych firm i wśród nich są Fossil czy Mobvoi.

