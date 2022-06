Oppo Watch 3 blisko. Smartwatch otrzyma trzy warianty

Oppo Watch 3 to smartwatch, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiły się nowe informacje i wiemy, że dostępne będą trzy różne warianty. Zegarek zaoferuje prostokątną kopertę oraz kilka różnych kolorów obudowy. Spodziewamy się, że premiera smartwatcha Oppo Watch 3 odbędzie się w przyszłym kwartale.

Oppo Watch 3 to smartwatch, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Będzie to trzecia generacja tego zegarka, która ma zadebiutować wraz z opaską Band 2. Informacje na temat tego gadżetu ujawnił na łamach społecznościówki Weibo leaker Digital Chat Station. W przeszłości serwował on sprawdzone plotki z obozu tej marki.

Smartwatch Oppo Watch 3 według źródła informacji otrzyma trzy warianty. Ukrywają się one pod nazwami kodowymi OWW211, OWW212 oraz OWW213. Do wyboru będą też cztery kolory obudowy. Są to czarny, srebrny, ciemnoszary oraz jasnozłoty. Ponadto wiemy, że koperta jest prostokątna i ma delikatne zaokrąglenia.

Smartwatch Oppo Watch 3 z opaską Band 2

Premiera smartwatcha Oppo Watch 3 prawdopodobnie zbiegnie się z debiutem opaski Band 2. Powstaje ona pod kryptonimem OBB211 i ma otrzymać moduł NFC. Kolor ma być czarnoniebieski. Poza tym nie zabraknie funkcji SpO2, czyli monitorowania poziomu natleniania krwi. Na więcej szczegółów musimy jeszcze chwilę poczekać.

