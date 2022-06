Apple Watch 8 z chipem S8… z 2020 roku

Apple Watch 8 to nowe smartwatche z watchOS, które zobaczymy we wrześniu. Mają one dostać chip S8, ale nie będzie to zupełnie nowy procesor. Okazuje się jednak, że ten procesor będzie nowy tylko z nazwy. W rzeczywistości układ ze smartwatchy Apple Watch 8 nie ma w zasadzie niczym różnić się od tego z 2020 r.

Apple Watch 8 to smartwatche z systemem watchOS 9, których premiery spodziewamy się za kilka miesięcy. Nowe informacje na ich temat uzyskał Mark Gurman, który ostatnio wspominał też o nowym głośniku HomePod czy funkcji Always on Display z telefonów iPhone 14 Pro. W zegarkach ma znaleźć się „nowy” chip S8.

Pod obudową smartwatchy Apple Watch 8 trafi procesor S8. Jest to więc niby zupełnie nowy chip. W rzeczywistości nie jest to jednak zupełnie nowe rozwiązanie. Układ bazuje na S7 czy w zasadzie S6, czyli tym z 2020 r. Ten sam znajdzie się w modelu SE 2. generacji. W tym ostatnim przypadku będzie to przeskok z S5.

Smartwatche Apple Watch 8 we wrześniu

Apple Watch 8 to smartwatche, które zobaczymy we wrześniu tego roku. W trakcie tej samej konferencji, gdzie zostaną zaprezentowane smartfony iPhone 14. Zegarki mają w końcu rzekomo dostać odświeżony design, którego nie udało się wprowadzić w zeszłym roku. Spodziewajmy się także nowych opcji z zakresu monitorowania aktywności.

