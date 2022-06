OnePlus Watch 2 i Band 2 w drodze. Firma szykuje też nowe słuchawki TWS

OnePlus Watch 2 i OnePlus Band 2 to nowe urządzenia naręczne chińskiej firmy, które są w przygotowaniu. Pierwszy sjest smartwatch, a drugim niedroga opaska. Poza wiemy, że OnePlus pracuje nad nowymi słuchawkami bezprzewodowymi typu TWS. Wśród nich jest jeden model, który będzie brandowany logo marki Nord.

OnePlus Watch 2 i Band 2 to urządzenia naręczne, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz mamy nowe plotki. Przekazał je leaker Mukul Sharma. Wspomina on także o tym, że w drodze są nowe słuchawki bezprzewodowe marki typu TWS. Będą to dwa różne modele.

OnePlus Watch 2 to nowy smartwatch marki, który zastąpi model z 2021 r. Niestety na jego temat wiadomo bardzo niewiele. Podobnie jest z nową opaską Band 2, która będzie prostszym urządzeniem naręcznym w niższej cenie. Natomiast w przypadku słuchawek TWS spodziewamy się dwóch modeli, z czego jeden z nich będzie oferowany pod marką Nord i tu pewnie cena będzie niższa.

Smartwatch OnePlus Watch 2 i opaska Band 2 w tym roku

Wiemy, że premiera opaski OnePlus Band 2 oraz smartwatcha Watch 2 planowana jest jeszcze w tym roku. Oba gadżety skrywają przed nami jeszcze sporo tajemnic. Podobnie jest w przypadku słuchawek TWS, o których też wiadomo na razie niewiele. Zapewne więcej szczegółów uzyskamy bliżej planowanej premiery tych urządzeń. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje.

źródło