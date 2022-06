watchOS 9 z ważną zmianą dla Apple Watch series 4 i 5

watchOS 9 to duża aktualizacja dla zegarków z logo nadgryzionego jabłka. Wprowadzi ona ważną zmianę dla użytkowników smartwatchy Apple Watch series 4 i 5. To kalibracja baterii, którą najpierw udostępniono właścicielom iPhone’ów 11. Uaktualnienie do watchOS 9 wprowadzi podobny proces do modeli Apple Watch.