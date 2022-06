Samsung Galaxy Watch 5 Pro będzie drogi. Wycieka cena smartwatcha

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, którego cena nie będzie niska. W sieci pojawiły się kwoty wszystkich trzech nowych zegarków z Wear OS. Już wcześniej pojawiały się plotki, że w tym roku będzie drożej. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Samsung Galaxy Watch 5 Pro w obu wariantach.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to topowy smartwatch Koreańczyków na ten rok, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że zostanie wykonany z materiałów klasy premium. Przez to m.in. cena ma być wyższa. Tak rzeczywiście będzie, bo do sieci wyciekły kwoty wszystkich nowych zegarków.

Cena modelu Samsung Galaxy Watch 5 Pro wyniesie około 490 euro (~2300 zł) za model z Bluetooth. Wariant mający modem LTE ma kosztować 540 euro (~2540 zł). Smartwatch będzie dostępny w dwóch kolorach obudowy – czarnym i tytanowym. Poza tym będzie tylko jedna edycja z 45 mm kopertą.

Nie tylko cena Samsung Galaxy Watch 5 Pro będzie wysoka

Źródło informacji ujawniło także kwoty pozostałych modeli z serii Samsung Galaxy Watch 5 i te również będą droższe względem zeszłorocznych zegarków. Model z 40 mm kopertą ma kosztować około 300 euro (~1400 zł), a w wersji 44 mm będzie to o 50 euro więcej. Tyle samo trzeba będzie dopłacić do wariantów z wbudowanymi modemami LTE.

źródło