Przedsprzedaż Xiaomi Band 7 w Europie. Cena niższa o blisko 50 zł

Xiaomi Band 7 to nowa opaska, która wkrótce będzie dostępna do kupienia w Europie. Poprzedzi to przedsprzedaż, gdzie cena gadżetu została obniżona na start o blisko 50 zł. Nowy model jest jednak odczuwalnie droższy od szóstej generacji. Cena Xiaomi Band 7 wzrosła w przeliczeniu na naszą walutę o blisko 70 zł.

Xiaomi Band 7 to opaska, która w końcu doczekała się debiutu w Europie. Cena rzeczywiście wzrosła, co sugerowały plotki. Na szczęście na start została przygotowana przedsprzedaż, gdzie można zaoszczędzić blisko 50 zł. Potrwa ona jednak tylko dwa dni.

W Hiszpanii przedsprzedaż na Xiaomi Band 7 ruszyła dziś i potrwa do jutra. Klienci, którzy zdecydują się na zakup gadżetu do 23 czerwca, mogą liczyć na bonus w wysokości 10 euro. Standardowa cena została ustalona na poziomie 59,99 euro (ok. 278 zł), czyli jest o 15 euro wyższa względem szóstej generacji. W ramach promocji została obniżona do 49,99 euro (ok. 232 zł).

Polska przedsprzedaż Xiaomi Band 7 zapewne też z niższą ceną

Spodziewajmy się, że polska cena Xiaomi Band 7 zostanie ustalona na poziomie 279 zł. W ramach oferty na start, gdy ruszy przedsprzedaż, kwota ta pewnie zostanie obniżona o 50 zł. Tak było w zeszłym roku i w tym zapewne będzie podobnie. Rodzimy oddział marki na razie jednak milczy w tym temacie.

