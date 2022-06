AirTag 2 może powstać. Lokalizatory Apple sprzedają się coraz lepiej

AirTag 2. generacji to urządzenie, które zapewne pojawi się w ofercie Apple. Wskazuje na to dobra sprzedaż pierwszego urządzenia tego typu. Lokalizatory z logo nadgryzionego jabłka sprzedają się naprawdę dobrze. Tylko w tym roku ma zostać sprzedanych około 35 mln lokalizatorów AirTag, czyli naprawdę dużo.

AirTag to małe urządzenie, które pojawiło się w ofercie Apple w 2021 r. Mały gadżet, choć nie jest tani, to sprzedaje się naprawdę dobrze. Wyniki oraz tegoroczną prognozę przedstawił analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta.

Według Kuo lokalizatory AirTag w 2021 r. sprzedały się w liczbie około 20 mln sztuk. Natomiast prognoza sprzedaży na ten rok jest znacznie większa i wynosi aż 35 mln egzemplarzy. To naprawdę dużo. Przy okazji analityk wspomniał o 2. generacji tego urządzenia.

Lokalizator AirTag 2 może być w planach Apple

Świetnie sprzedające się lokalizatory Apple sprawią, że firma może rozważać model AirTag 2. Na razie jednak to nic pewnego. Są to jedynie przypuszczenia analityka. Coś jednak może być na rzeczy, ale nie wiadomo, czego można się spodziewać i jakie nowości mogłyby pojawić się w porównaniu do pierwszej generacji. To wyjaśni się dopiero z czasem.

