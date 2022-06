Amazfit Band 7 z GPS w drodze. Opaska podobna do Redmi Smart Band Pro

Amazfit Band 7 to nowa opaska, którą dostrzeżono na stronie FCC oraz w aplikacji Zepp. Z wyglądu przypomina ona urządzenie Redmi Smart Band Pro. Wiemy, że otrzyma GPS, co w przypadku modeli od Xiaomi ma dopiero pojawić się w wersji Pro. Zobaczmy sobie, jak wygląda opaska Amazfit Band 7 i co zaoferuje.