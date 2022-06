Samsung Galaxy Watch 5 Pro coraz bliżej. Smartwatch dostanie dwa kolory

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to nadchodzący smartwatch koreańskiej marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące kolory obudowy. Dowiadujemy się, że smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro otrzyma dwa różne warianty kolorystyczne koperty.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Urządzenie powinno zadebiutować za kilka tygodni. Tymczasem pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące kolory obudowy. Plotki przekazał Evan Blass, czyli Evleaks.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro ma otrzymać dwa kolory obudowy. Są to Black Titanium oraz Gray Titanium. Widzimy więc przy okazji, że koperta będzie tytanowa. Już wcześniej pojawiały się plotki, że zegarek będzie wykonany z materiałów klasy premium. Nowy przeciek tylko nam to potwierdza.

Cena smartwatcha Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie jest niska

Samsung Galaxy Watch 5 Pro nie będzie tani. Co prawda do sieci nie wyciekły jeszcze konkretne kwoty. Jednak smartwatch ma być drogi. Podkreślają to m.in. wspomniane materiały klasy premium, które obejmą również szkło szafirowe. Premiery spodziewamy się za kilka tygodni – w sierpniu. Wraz z nowymi smartfonami ze składanymi ekranami, czyli modelami Z Flip 4 oraz Z Fold 4.

źródło