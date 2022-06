Amazfit GTR 3 Pro teraz w wersji Limited Edition. Cena nadal atrakcyjna

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition to nowy smartwatch marki Huami. Zegarek otrzymał płaski ekran AMOLED, a jego cena nadal jest atrakcyjna. Tym bardziej że producent zdecydował się na start na promocję, gdzie można zaoszczędzić kilkadziesiąt dolarów. Zobaczmy, co Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition ma do zaoferowania.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition to specjalna wersja zegarka z zeszłego roku. Cena smartwatcha została ustalona na poziomie 249,99 dol. (ok. 1120 zł), ale w ramach promocji została obniżona do kwoty 209,99 dol. (ok. 940 zł). Urządzenie można zamawiać w dwóch kolorach obudowy – Mystic Silver oraz Sleek Gold.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition oferuje praktycznie to samo wyposażenie, które ma zwykła wersja zegarka. Na uwagę zasługuje jednak inny ekran, który jest płaski. W tańszej opcji jest on zakrzywiony. Znajdziemy tu też skórzane paski w dwóch odcieniach i cyfrową koronkę, która ułatwia nawigację po oprogramowaniu.

Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition ma 1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 480 x 480 pikseli oraz baterię o pojemności 440 mAh, która zapewnia do 12 dni pracy. W przypadku korzystania z GPS-u będzie to średnio 30 h. Obudowa została wykonana ze stali nierdzewnej. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition – specyfikacja techniczna

1,45-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli (331 ppi)

Bluetooth 5.0

bateria o pojemności 440 mAh (do 12 dni pracy)

pulsometr + funkcja SpO2

GPS

40 g

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

45,6 x 45,6 x 10,5 mm

