Xiaomi Mi Band 7 na dniach w Europie. Cena wyższa względem poprzedniej opaski

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która zmierza do Europy. Jej cena będzie jednak trochę wyższa względem poprzedniej generacji. Do sieci wyciekły widełki z kwotami, które pokazują nam, czego mamy się spodziewać. Na razie w euro, ale na tej podstawie może zgadnąć, ile wyniesie cena Xiaomi Mi Band 7 w Polsce.