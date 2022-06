Samsung Galaxy Buds Pro 2 w drodze. Nowe słuchawki w trzech kolorach

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe koreańskiej marki. Premiera gadżetu odbędzie się latem i w sieci pojawiły się informacje o tym urządzeniu. Wiemy, że do wyboru mają być trzy kolory obudowy. Poza tym istnieje szansa, że słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro 2 zostaną wprowadzone już w lipcu.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiery spodziewamy się latem tego roku. Będzie to nowy model pchełek w ofercie koreańskiej marki, które zapewnią wsparcie dla ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów. Teraz dowiadujemy się, że do wyboru będą trzy kolory obudowy.

Z informacji przekazanych przez źródło wynika, że klienci będą mieli do wyboru następujące kolory: Zenith White (biały), Zenith Bora Purple (purpurowy) oraz Zenith Graphite (grafitowy). Poza tym jest jeszcze pewien szczegół. Ten związany jest z premierą słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds Pro 2. Możliwe, że ich debiut jest naprawdę nieodległy.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro 2 być może w lipcu

Oferty sklepowe, które są już przygotowywane, wskazują na dostępność Samsung Galaxy Buds Pro 2 w przyszłym miesiącu. Poza tym mówi się o początku lipca. Jeśli tak się stanie, to pewnie zostaną one wprowadzone jeszcze przed nowymi składanymi smartfonami Fold 4 i Flip 4. Czy tak będzie, to przekonamy się wkrótce.

