Realme Watch 3 gości u FCC. Smartwach z całkiem sporą baterią

Realme Watch 3 to smartwatch, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera musi zbliżać się wielkimi krokami, bo sprzęt został znaleziony pod nazwą kodową RMW2108 na stronie FCC. Ta przy okazji ujawnia nam, jaka bateria znajdzie się pod obudową i ta jest całkiem spora.









Z informacji ujawnionych na stronie FCC wynika, że smartwatch Realme Watch 3 pod obudową dostanie akumulator o pojemności 340 mAh. Dla porównania w 2. generacji zegarka marki jest to bateria o pojemności 315 mAh. Wygląda też na to, że gadżet będzie w dwóch rozmiarach i tym razem jest to większy z nich.

Pełna specyfikacja Realme Watch 3 nadal tajemnicą

Smartwatch Realme Watch 3 otrzyma także moduł Bluetooth 5.1, który zapewni łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Następnie mamy obudowę spełniającą założenia normy IP68. Koperta będzie prostokątna. Pełna specyfikacja techniczna zegarka nie jest jednak znana. Pewnie jednak poznamy ją jeszcze przed oficjalną premierą.

