Mi Band 7 Pro — co nowego wprowadzi nowa opaska Xiaomi?

Mi Band 7 Pro to nadchodząca opaska Xiaomi. Co nowego wprowadzi? Urządzenie było już obiektem przecieków i dzięki temu znamy część z nowości szykowanych przez chińskiego producenta. Premiery opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro spodziewamy się w lipcu. Urządzenie wprowadzi ulepszenia, w tym długo wyczekiwany GPS.

Xiaomi Mi Band 7 Pro to nadchodząca opaska chińskiej marki, która w przeciekach pojawia się od niedawna. Urządzenie wprowadzi pewne nowości względem obecnej generacji. Co nowego się pojawi? Udoskonalenia obejmą m.in. baterię czy GPS. Zobaczmy, czego powinniśmy się spodziewać.

Długo wyczekiwany GPS

Jedną z najważniejszych nowości z opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro będzie GPS. To element, który trafia do coraz tańszych urządzeń naręcznych. Nie inaczej będzie w przypadku nowego wearable chińskiej marki. To znacząco zwiększy możliwości tego sprzętu z zakresu śledzenia lokalizacji bez konieczności parowania z telefonem. Ponadto plotki na temat tego dodatku krążą po sieci od dawna, a więc coś musi być na rzeczy.

Duża bateria pod obudową

Xiaomi Mi Band 7 Pro otrzyma także znacznie większą baterię względem aktualnej generacji opaski pokazanej w maju. Jej pojemność zwiększy się do 250 mAh. To z pewnością znacząco przełoży się na wydłużenie czasu pracy na jednym naładowaniu. Z drugiej strony może to właśnie wynikać z chęci implementacji GPS-u, które znacząco zwiększą zapotrzebowanie na energię i w konsekwencji możliwości opaski w tym zakresie nie ulegną większym możliwościom. W każdym razie oba elementy powinny iść ze sobą w parze.

Co jeszcze nowego w opasce Xiaomi Mi Band 7 Pro

Pełna specyfikacja techniczna czy funkcje opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro nie są na razie znane. Zapewne wbudowany GPS i większa bateria to nie jedyne ulepszenia, których powinniśmy się spodziewać. Możliwe, że zostaną dodane jeszcze inne udoskonalenia, a być może nawet zupełnie nowe funkcje, których edycja bez dopisku Pro nie ma. Na te informacje trzeba jeszcze poczekać.

Premiera być może w lipcu

Opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro powinna zadebiutować latem tego roku. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to już w przyszłym miesiącu, wraz z premierą flagowca 12 Ultra z aparatem Leica. Firma już wcześniej przekazała, że ten telefon zostanie pokazany w lipcu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

źródło: opracowanie własne