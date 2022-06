Xiaomi Mi Box 4S Max z MIUI for TV dostępny. Cena jest atrakcyjna

Xiaomi Mi Box 4S Max z MIUI for TV to nowa przystawka telewizyjna, która zadebiutowała w Chinach. Cena urządzenia jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje 64 GB miejsca na dane oraz wsparcie dla obrazu w jakości 8K. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje Xiaomi Mi Box 4S Max oraz jakie ma funkcje.

Xiaomi Mi Box 4s Max z MIUI for TV debiutuje w sprzedaży. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 499 juanów, czyli około 320 zł. Gadżet jest więc tani, ale jeśli trafi do Europy, to zapłacimy więcej. W Polsce pewnie około 500 zł. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Xiaomi Mi Box 4s Max teoretycznie wspiera obraz nawet w jakości 8K, ale zastosowany tu procesor Amlogic S950X3 nie oferuje sprzętowego wsparcia dla dekodowania AV1. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

Przystawka Xiaomi Mi Box 4s Max ma też Wi-Fi 5, Bluetooth oraz złącze USB 3.0. Wymiary gadżetu to 95 x 95 x 16 mm, a waga to 375 g. W zestawie znajduje się także dedykowany pilot zdalnego sterowania. Całość pracuje pod kontrolą MIUI for TV. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi Box 4s Max z MIUI for TV – specyfikacja techniczna

wsparcie dla obrazu w jakości do 8K UHD (skalowane)

procesor Amlogic S950X3 z GPU ARM Mali-G31MP2

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

Wi-Fi 5

Bluetooth

złącze USB 3.0

95 x 95 x 16 mm

375 g

MIUI for TV

