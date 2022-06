Chromecast HD z Google TV certyfikowany. Premiera jest blisko

Chromecast HD z Google TV to nowe urządzenie, które zbliża się wielkimi krokami. Kiedy premiera? Wygląda na to, że jest bardzo nieodległa. Sprzęt znaleziono na stronie urzędu FCC, gdzie był certyfikowany. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna Chromecast HD z Google TV. Zobaczmy, co o tym gadżecie wiadomo.

Nowy Chromecast HD z Google TV to przystawka, która powstaje pod nazwą kodową G454V. Wygląda na to, że jej premiera jest nieodległa. Potwierdza to dostrzeżenie urządzenia na stronie komisji FCC. Tam gadżet był certyfikowany i przy okazji poznajemy pewne szczegóły obejmujące specyfikację techniczną.

Chromecast HD będzie tańszą przystawką. Stąd też nie zapewni wsparcia dla obrazu w jakości 4K UHD. Z informacji ujawnionych przez NFC wynika, że możliwości kończą się na rozdzielczości 1080p przy maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Zabraknie też Wi-Fi 6 i będzie dostępne tylko 802.11ac oraz Bluetooth. Gadżet produkowany jest w Tajlandii.

Premiera przystawki Chromecast HD z Google TV pewnie jesienią

Możemy się domyślać, że tańszy Chromecast HD zostanie zaprezentowany w trakcie jesiennego eventu firmy. Tam spodziewamy się smartfonów z serii Google Pixel 7. Będzie to więc dobra okazja do wprowadzenia do oferty także inne sprzętu. Spodziewamy się, że nastąpi to we wrześniu lub październiku.

