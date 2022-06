Galaxy Watch 5 Pro potwierdzony w aplikacji Samsung Zdrowie

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, który w plotkach pojawia się już od kilku miesięcy. Ostatnie przecieki wskazują na materiały klasy premium. Teraz doszukano się właśnie takiej nazwy zegarka. Znaleziono ją w aplikacji Zdrowie, czego dowód widać na poniższym zrzucie ekranowym.

Powyższy zrzut z aplikacji Zdrowie zawiera wzmianki na temat dwóch nowych smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 5. To podstawowy wariant oraz model z dopiskiem Pro. Nie ma informacji o wersji Classic. Tak więc taka najpewniej nie powstanie. Sugerowały to już pewne przecieki i wygląda na to, że były one prawidłowe.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro w sierpniu

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch, którego pełna specyfikacja techniczna nie jest znana. Wiemy jednak, że otrzyma bardzo dużą baterię, jak na tego typu urządzenie, bo o pojemności aż 572 mAh. To naprawdę sporo w przypadku sprzętu naręcznego. Następnie mamy wspomniane już wyżej materiały z wyższej półki. Premiery spodziewamy się w sierpniu.

