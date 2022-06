Amazfit Bip 3 oficjalnie. Tani smartwatch z GPS i SpO2

Amazfit Bip 3 to tani smartwatch, który doczekał się cichej premiery. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Funkcje zegarka obejmują GPS czy pomiar SpO2. Poza tym znajdziemy tutaj 1,69-calowy ekran TFT LCD. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje Amazfit Bip 3 i ile trzeba zapłacić za gadżet.

Amazfit Bip 3 to tani smartwatch, którego cicha premiera odbyła się w Brazylii. Cena została ustalona na poziomie 279 reali brazylijskich, co daje nam równowartość 249 zł. Zegarek nie jest więc drogi, a oferuje ciekawe funkcje, jak na przykład GPS czy SpO2. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Smartwatch Amazfit Bip 3 ma 1,69-calowy ekranik TFT LCD i rozdzielczości 237 ppi. Wyświetlacz pokryto szkłem 2.5D. Następnie mamy wspomniany GPS, pulsometr czy opcję pomiaru SpO2, czyli natlenienia krwi. Zegarek jest w stanie śledzić sen oraz ponad 60 różnych aktywności fizycznych.

Ponadto Amazfit Bip 3 daje dostęp do ponad 50 tarcz, a obudowa chroni przed wodą na poziomie 5 ATM. To oznacza, że smartwatch może być zanurzony na głębokość do 50 m. Bateria ma pojemność 280 mAh. Producent deklaruje pracę na jednym naładowaniu do 14 dni. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Smartwatch Amazfit Bip 3 – specyfikacja techniczna

1,69-calowy ekranik TFT LCD i rozdzielczości 237 ppi pokryty szkłem 2.5D

Bluetooth

GPS

pulsometr + funkcja SpO2

śledzenie snu i ponad 60 aktywności

bateria o pojemności 280 mAh

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

