Samsung Galaxy Watch 5 w FCC. Ładowarka dla smartwatcha bez zmian

Samsung Galaxy Watch 5 to smartwatche, które w przeciekach pojawiają się już od dawna. Tymczasem koreański producent rozpoczął już proces certyfikacji. Na stronie urzędu FCC została znaleziona nowa ładowarka bezprzewodowa, która ukrywa się pod nazwą EP-OR900. Ta ujawnia nam pewien szczegół.

Niestety nowa ładowarka bezprzewodowa dla smartwatchy Samsung Galaxy Watch 5 pod pewnym względem rozczarowuje. To moc ładowania, która nie uległa zmianie względem poprzedniej i jeszcze starszej generacji. Nadal jest to 5 W. Koreańczycy nie zwiększają także tego parametru we własnych smartfonach, co na przykład robią chińscy konkurenci.

Premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch 5 w sierpniu

Oficjalnej premiery zegarków z serii Samsung Galaxy Watch 5 spodziewamy się w sierpniu. Wraz ze składanymi smartfonami Z Flip 4 i Fold 4. Wiemy, że w drodze są tym razem trzy nowe smartwatche. Jeden z nich otrzyma w nazwie dopisek Pro. Kompletne specyfikacje techniczne nie są jednak na razie znane.

