One UI 4.5 beta to nowe oprogramowanie koreańskiej marki. Tym razem na smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 4, a nie telefony firmy. Producent udostępnił pierwsze wydanie poglądowe software do testów. Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Watch 4 wraz z One UI 4.5 beta otrzyma jakieś nowe funkcje.

One UI 4.5 beta na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 – co nowego

Oczywiście aktualizacja One UI 4.5 beta na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 wprowadza pewne nowości. Oficjalny wykaz zmian wspomina o lepszych ekranach zegarków, interfejsie użytkownika dla funkcji dwóch kart SIM, lepszych powiadomieniach z obsługą pól tekstowych, a także usprawnieniach klawiatury, wprowadzania głosowego i pisma ręcznego. Są też nowe opcje dla dodawania alarmów.

Na razie program pilotażowy One UI 4.5 beta dla smartwatchy Galaxy Watch 4 zawężony jest do Korei Południowej. Użytkownicy zegarków z tego kraju mogą przystąpić do testów poprzez aplikację Samsung Members. Na razie nie wiemy, kiedy będzie to możliwe na pozostałych rynkach. Pewnie wkrótce.

