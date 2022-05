Xiaomi Smart Band 7 niedługo w Polsce? Wskazuje na to jeden fakt

Xiaomi Smart Band 7 to nowa opaska marki, która będzie dostępna także w Polsce. Kiedy to nastąpi? Pewnie trochę jeszcze sobie poczekamy, ale rodzimy oddział daje nam do zrozumienia, że premiera Xiaomi Smart Band 7 w naszym kraju zbliża się wielkimi krokami. Świadczą o tym ostatnie promocje na poprzednią generację.

Xiaomi Smart Band 7 to nowa opaska, której premiera niedawno odbyła się w Chinach. Cena gadżetu jest atrakcyjna i spodziewajmy się go także w sprzedaży w Polsce. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie to nastąpi. Tymczasem rodzimy oddział marki daje nam do zrozumienia, że debiut nie musi być zbyt odległy.

Firma wysprzedaje już Mi Banda 6 i obniżki sięgają nawet 80 zł. Tak więc rodzimy oddział firmy wietrzy już magazyny przed premierą Xiaomi Smart Band 7, co pewnie nastąpi za kilka tygodni. Możemy spróbować wytypować dostępność.

Premiera Xiaomi Smart Band 7 w Polsce może latem

Jeśli mielibyście celować w przypuszczalny debiut Xiaomi Smart Band 7, to pewnie nastąpi to w drugiej połowie lata. Wszak w ostatnich latach musieliśmy czekać te dwa, trzy miesiące dłużej względem Chin. Tak więc premiera w Polsce ma szansę odbyć się w sierpniu. Czy tak będzie i mamy rację, to przekonamy się dopiero za jakiś czas.

