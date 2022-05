Jaki prezent na Dzień Dziecka? – dla tych małych i dużych

Wybór odpowiedniego prezentuj na Dzień Dziecka nie jest prostą sprawą. Wszak chcemy, aby nasze pociechy były zadowolone z podarunku. Co więc warto polecić? Rzućmy okiem na nasze propozycje.

Prezent dla młodszego dziecka

Jeśli nasze pociechy są aktywne fizycznie, to nic nie sprawi im większej frajdy niż rolko-wrotki. Tutaj ciekawe produkty posiada firma Yvolution z serii Neon Combo. Marka posiada dwa regulowane rozmiary (30-33 oraz 34-37), co pozwoli na dobór dla dziecka w różnym wieku i ponadto nie wyrośnie ono z gadżetu w ciągu roku czy dwóch – posłuży na dłużej. Ponadto do wyboru mamy cztery warianty kolorystyczne i są to: zielony, różowy, morski róż oraz czerwony-czarny. Wszystkie te opcje są dostępne w dwóch wymienionych wyżej rozmiarach. Produkty można nabyć za około 300 zł.

Inną ciekawą propozycją jest hulajnoga. Tego typu pojazdy pozwalają ćwiczyć prawidłową postawę i wspomagają ćwiczenia nóg. Dobrym wyborem będzie Yvolution Neon Vector, którą można kupić za mniej niż 250 zł. Do wyboru są trzy opcje kolorystyczne w postaci niebieskiego, zielonego oraz różowego. Hulajnoga wytrzymuje obciążenie do 60 kg i jest zalecana dla dzieci od 5 lat.

Tamagotchi PIX to natomiast interaktywna zabawka dla mniejszych dzieci, która nauczy ich dbać o zwierzęta. Będzie to dobry sprawdzian przed zakupem żywego pupila, gdzie nie będzie już miejsca na popełnianie błędów. Niewielkie urządzenie ma kolorowy ekran LCD, czytnik kodów QR oraz wbudowany aparat. Zabawka oferuje 17 różnych wyzwań i gier. Co ważne pozwala na łączenie z innymi Tamagotchi PIX, co umożliwi wspólną zabawę z przyjaciółmi. Do wyboru są trzy kolory obudowy – różowy, niebieskie oraz purpurowy.

Jeśli nasze dziecko jest fanem pokemonów (a które nie jest?!), to można zdecydować się na zakup gadżetów oferowanych przez EMP. Są to bluzy, buty czy pościele inspirowane popularnymi postaciami z Japonii.

Prezent dla małych oraz dużych dzieci

Pewne produkty można z powodzeniem kupić dla młodszych, jak i starszych dzieci. Do takich z pewnością zaliczają się telewizory oraz komputery. Proponujemy modele marek Samsung i Actina.

Actina iCUE 12700K to komputer do gier z mocnym procesorem Core i7 12. generacji, 32 GB pamięci RAM oraz kartą grafiki GeForce RTX 3070 Ti. Taka konfiguracja sprawi, że żadna gra nie powinna odmówić tu posłuszeństwa. Jeśli szukamy jednak czegoś tańszego, to warto zdecydować się na PC Actina PBA 12100F. Tutaj znajdziemy prostsze podzespoły, ale pozwolą one z powodzeniem na granie w rozdzielczości Full HD. Przy okazji komputer kupimy za ponad trzy razy mniej pieniędzy.

Jeśli chcemy kupić telewizor, który to przecież z powodzeniem posłuży do rozrywki również nam, to warto zdecydować się na 55-calowy model Samsung QE55Q80A. Jest to Smart TV z ekranem wykonanym w technologii QLED o bardzo dobrych parametrach obrazu. Urządzenie kupimy za nieco ponad 3 tys. zł. szukając tańszego telewizora za nieco ponad 2 tys. zł, warto wybrać model Samsung QE50Q60A, który jest bardzo podobny do opisywanego wyżej. Kompromisem, który pozwoli nam zaoszczędzić kilkaset zł, będzie po prostu nieco mniejszy ekran o przekątnej 50 cali.

Dla dużych dzieci, a więc naszych mężczyzn, warto również wybrać jedną ze skórzanych kurtek dostępnych w ofercie EMS. Są one inspirowane różnymi postaciami z filmów, w tym Marvela, Batmanem czy Matriksem. Ponadto uwagę warto zwrócić na kolekcję EMP Signature Collection.