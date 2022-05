Amazfit T-Rex 2 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit T-Rex 2 to nowy smartwatch marki Huami. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem konkretna. Urządzenie ma 1,39-calowy ekran AMOLED o jasności do 1000 nitów czy pojemny akumulator 500 mAh. Ponadto smartwatch Amazfit T-Rex 2 oferuje śledzenie ponad 150 aktywności i ma funkcję SpO2.

Amazfit T-Rex 2 to smartwatch marki Huami, który pojawił się w przeciekach kilka tygodni temu. Za nami premiera zegarka, którego cena została ustalona na poziomie 229 dol. (ok. 985 zł). Urządzenie jest ciekawe. Zobaczmy, jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna i funkcje.

Smartwatch Amazfit T-Rex 2 ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli oraz jasności do 1000 nitów. Wbudowana bateria ma pojemność 500 mAh i producent deklaruje na jednym naładowaniu do 24 dni pracy w trakcie normalnego użytkowania. W trybie oszczędnym będzie to nawet 45 dni. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.0.

Amazfit T-Rex 2 ma również wbudowany GPS i wielofunkcyjny pulsometr. Nie brakuje też funkcji SpO2 oraz możliwości śledzenia ponad 150 aktywności. Całość zamknięto w mocnej obudowie spełniającej założenia normy MIL-STD-810G i odporności na wodę do 10 ATM. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Smartwatch Amazfit T-Rex 2 – specyfikacja techniczna

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 × 454 pikseli i jasności do 1000 nitów

Bluetooth 5.0

GPS

wielofunkcyjny pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 500 mAh (do 24 dni normalnego użytkowania)

śledzenie 150+ aktywności

obudowa zgodna z MIL-STD-810G

47,1 × 47,1 × 13,66 mm

66,5 g

