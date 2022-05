One UI Watch beta dla Galaxy Watch 4 blisko. Samsung zapowiada testy

One UI Watch beta to testowe oprogramowanie na smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 4. Koreańczycy poinformowali, że wkrótce rusza program pilotażowy. Użytkownicy będą więc mogli sprawdzić w akcji nowe funkcje z One UI Watch. Jeszcze zanim trafią na wszystkie smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 z aktualizacją.

One UI Watch beta to poglądowe oprogramowanie na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4, które wkrótce będzie dostępne do testów. Nastąpi to już za kilka dni. Pomysł jest świetny i takie Apple już od kilku lat pozwala testować na własnych zegarkach nowe edycje systemu watchOS. Koreańczycy idą w ich ślady.

Oprogramowanie One UI Watch beta to poglądowy software. Użytkownicy w ten sposób uzyskają dostęp do nowych funkcji, które inni użytkownicy uzyskają dopiero po jakimś czasie. Z drugiej strony trzeba będzie liczyć się z ewentualnymi błędami, które mogą tam wystąpić. Jak to mówią… coś za coś.

One UI Watch beta na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 od czerwca

Program pilotażowy ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Dokładnie 2 czerwca. Termin dotyczy oczywiście Korei Południowej i to właściciele smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4 z tego kraju będą mogli najpierw testować One UI Watch beta. Jak to będzie wyglądać w przypadku pozostałych rynków, to przekonamy się z czasem.

źródło