AirPods Pro 2 otrzyma pudełeczko MagSafe z Lightning. Apple nie umieści USB C

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy we wrześniu. Otrzymają one pudełeczko MagSafe, które to jednak nie dostanie złącza USB C. Apple planuje pozostać przy dotychczasowym interfejsie Lightning. Wraz ze słuchawkami AirPods Pro 2 przesiadka na nowe złącze jeszcze nas nie czeka.