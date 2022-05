Huawei Watch GT 3 Pro w Polsce. Trwa przedsprzedaż z fajnym gratisem

Huawei Watch GT 3 Pro to najnowszy smartwatch marki, który debiutuje w Polsce. Trwa jego przedsprzedaż i z myślą o niej został przygotowany ciekawy gratis. To słuchawki bezprzewodowe Freebuds 4 lub Lipstick, które można nabyć za dodatkową złotówkę. Przedsprzedaż Huawei Watch GT 3 Pro potrwa do 5 czerwca.