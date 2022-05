Mi Band 7 — cena, specyfikacja, funkcje i co wiemy o opasce Xiaomi przed premierą

Mi Band 7 to wyczekiwana opaska Xiaomi, której premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna oraz funkcje urządzenia? Na temat tego gadżetu wiemy już całkiem sporo. Zobaczmy sonie, co już wiadomo o opasce Xiaomi Mi Band 7 i kiedy będzie ją można kupić w Polsce.

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Czas oczekiwania dobiega końca, bo premiera odbędzie się już we wtorek. Wraz ze smartfonem Redmi Note 11T Pro Plus. Cena, specyfikacja techniczna i funkcje tego niewielkiego gadżetu przestały być tajemnicą. O tym urządzeniu wiadomo naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, co nowego wniesie ten gadżet.

Większy ekran AMOLED

Opaska Xiaomi Mi Band 7 otrzyma większy ekran od poprzedniej generacji urządzenia. Będzie to 1,62-calowy wyświetlacz. Jest to panel AMOLED o rozdzielczości 192 × 490 pikseli. Wiemy, że jest on kolorowy i zapewni szybki dostęp do powiadomień, których w nowej wersji ma być więcej. Co ważne pojawi się także tryb AoD.

Bluetooth 5.2 i NFC

Xiaomi Mi Band 7 zapewni łączność bezprzewodową poprzez Bluetooth 5.2. Wiemy, że urządzenie będzie kompatybilne z urządzeniami z Androidem oraz iOS. Poza tym opcjonalnie otrzyma wielofunkcyjny moduł NFC. Zapewni on możliwość płacenia za zakupy w sklepach czy też otwierania zgodnych zamków elektronicznych. Poza tym w Chinach będzie mógł być szeroko wykorzystywany w roli cyfrowych kart komunikacji miejskiej.

Cena Xiaomi Mi Band 7 nadal atrakcyjna

Wiemy, że cena Xiaomi Mi Band 7 pozostanie na atrakcyjnym poziomie. Opaska ma w Chinach kosztować 224 juany (ok. 150 zł) za podstawową wersję. Model z NFC ma kosztować 269 juanów (ok. 175 zł). W Europie zapłacimy oczywiście więcej. W Polsce powinna to być kwota na poziomie nieco ponad 200 zł, a więc nadal atrakcyjna.

GPS pod znakiem zapytania

Plotki mówiły o tym, że jedną z najważniejszych nowości w Xiaomi Mi Band 7 będzie odbiornik GPS. Taka funkcja pozwoliłaby na ustalanie dokładnej lokalizacji bez potrzeby parowania z telefonem. Niestety zdjęcia opakowania, które wyciekły do sieci, takiej nowości nie ujawniają. Dlatego pojawienie się tego rozwiązania należy obecnie traktować pod znakiem zapytania.

Bateria o większej pojemności

Akumulator Xiaomi Mi Band 7 wzrośnie wraz z ekranem. Przecieki mówią o tym, że w podstawowej edycji opaski ma on pojemność 250 mAh. To dwa razy tyle, co w przypadku poprzedniej generacji. Natomiast w edycji z modułem NFC będzie to 180 mAh. Taka informacja znalazła się na zdjęciach pudełka, które opublikowano na łamach chińskiej społecznościówki.

Obudowa odporna na wodę na poziomie 5 ATM

Xiaomi Mi Band 7 zostanie zamknięty w obudowie, która zapewni ochronę przed wodą na poziomie 5 ATM. To oznacza, że będzie ją można zanurzyć na głębokość do 50 m. Następnie mamy pulsometr oraz funkcję SpO2. Opaska będzie też w stanie śledzić ponad 100 aktywności. Do wyboru będą paski w sześciu kolorach, które możecie zobaczyć na powyższym zdjęciu. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 – specyfikacja techniczna

1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192 × 490 pikseli

Bluetooth 5.2

moduł NFC (opcjonalnie)

śledzenie ponad 100 aktywności

pulsometr + funkcja SpO2

bateria o pojemności 180 lub 250 mAh

profesjonalne monitorowanie snu

asystent Xiao AI

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

współpraca z Androidem i iOS

źródło: opracowanie własne