Xiaomi Mi Band 7 może dostać moduł Bluetooth 5.3

Xiaomi Mi Band 7 to opaska, która była obiektem wielu przecieków. Dziś już wiemy, że jej premiera odbędzie się w Chinach w przyszłym tygodniu. Teraz dowiadujemy się, że może ona dostać nowoczesny moduł Bluetooth 5.3, który znajdzie się w smartfonie Redmi Note 11T Pro Plus. Telefon zobaczymy w trakcie tego samego eventu.

Xiaomi na razie nie potwierdziło, że Mi Band 7 otrzyma moduł Bluetooth 5.3. Rąbka tajemnicy uchyla nam jednak partner firmy w postaci Goodix. Producent ogłosił nowy SoC oparty na tej wersji niebieskiego ząbka z serii GR5526. Mówi się o tym, że opaska otrzyma Chińczyków otrzyma właśnie to rozwiązanie.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 z Bluetooth 5.3 to będzie coś

Xiaomi Mi Band 7 to tania opaska, którą w Polsce kupimy pewnie za około 200 zł. Jeśli rzeczywiście otrzyma ona moduł Bluetooth 5.3, to z pewnością będzie to ciekawe rozwiązanie. Tym bardziej, że adaptacja niebieskiego ząbka w nowej wersji nie przebiega obecnie za szybko, ale tego typu niedrogie urządzenia mają szansę to zmienić, co na pewno cieszy.

źródło