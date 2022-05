Redmi Buds 4 Pro wraz z opaską Xiaomi Mi Band 7

Redmi Buds 4 Pro to słuchawki bezprzewodowe, które zobaczymy z opaską Xiaomi Mi Band 7. To oznacza, że gadżet zostanie zaprezentowany już we wtorek. Wtedy też odbędzie się prezentacja smartfonów z serii Note 11T. Wiemy już, jak wyglądają słuchawki Redmi Buds 4 Pro oraz opaska Xiaomi Mi Band 7.