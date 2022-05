pTron Tangent Urban to słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth 5.3

pTron Tangent Urban to nowe słuchawki bezprzewodowe, które wyróżniają się modułem Bluetooth 5.3. Zapewniają one łączność do 10 m i na jednym naładowaniu baterii producent deklaruje do 60 h słuchania muzyki. Zobaczmy sobie, jaka jest cena pTron Tangent Urban i co jeszcze oferują te słuchawki bezprzewodowe.

Bluetooth 5.3 to nowa technologia, która dopiero zaczyna być implementowana w urządzeniach. Na przykład taki moduł mają wybrane smartfony z serii Redmi K50. Teraz dołączają do nich słuchawki bezprzewodowe pTron Tangent Urban. To gadżet indyjskiego producenta elektroniki.

pTron Tangent Urban to słuchawki bezprzewodowe, które do komunikacji wykorzystują moduł Bluetooth 5.3. Producent deklaruje tutaj zasięg do 10 m. Bateria ma pojemność 400 mAh. Po 10 min. ładowania ma zapewnić do 4 h słuchania muzyki, a pełne naładowanie ma pozwolić na nawet 60 h użytkowania.

Cena słuchawek pTron Tangent Urban atrakcyjna

Słuchawki bezprzewodowe pTron Tangent Urban nie są drogie. Ich cena została ustalona na poziomie zaledwie 999 rupii, czyli mniej niż 60 zł. To tani gadżet, ale i też nie ma co spodziewać się super jakości dźwięku. Mimo wszystko do prostego użytku być może nie potrzeba nic więcej, choć to już pozostawiamy wyłącznie do waszej oceny.

