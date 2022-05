Mi Band 7 z datą premiery. Jest cena opaski Xiaomi

Mi Band 7 to wyczekiwana opaska Xiaomi. Jej debiut jest blisko i producent podał datę premiery. Gadżet zobaczymy za kilka dni. Przy okazji wiemy, ile ma kosztować to urządzenie. Także w edycji z NFC. Zobaczmy sobie, jaka ma być cena Xiaomi Mi Band 7 oraz co ma ulec zmianie względem poprzedniej generacji.

Mi Band 7 to nowa opaska Xiaomi, która była obiektem wielu przecieków. Wiemy, że marka szykuje także inne akcesoria. Teraz została podana oficjalna data premiery i tą jest 24 maja. To oznacza, że gadżet zostanie zaprezentowany wraz ze smartfonami Redmi Note 11T Pro. Jak będzie cena?

Cena Xiaomi Mi Band 7 według przecieków ma wynieść 224 juany za podstawową wersję. To daje nam około 147 zł. Model z NFC ma kosztować 269 juanów (ok. 177 zł). Oczywiście w Polsce zapłacimy więcej i nie ma co patrzeć się na konwersję kwot z juanów. 200 zł wzwyż to najpewniejszy scenariusz.

Cena Xiaomi Mi Band 7 atrakcyjna

To jednak nadal niewiele. Cena Xiaomi Mi Band 7 pozostaje na atrakcyjnym poziomie. Producent opublikował już grafiki, które prezentują urządzenie. Widać je w tym artykule. Przy okazji podano do informacji, że przekątną ekranu AMOLED wnosi 1,62 cala. Wiemy też, że rozdzielczość ma być większa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do wtorkowej premiery.

