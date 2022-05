Apple Watch 8 z ważną zmianą. Smartwatche mają dostać płaski ekran

Apple Watch 8 może wprowadzić zmiany, które planowano już rzekomo z myślą o series 7. To płaski ekran. Informacje na ten temat potwierdzają dwa źródła, a więc coś zapewne jest na rzeczy. Premiera smartwatchy Apple Watch series 8 odbędzie się za kilka miesięcy. We wrześniu wraz z iPhone’ami 14.

Apple Watch 8 to smartwatche, które wprowadzą różne nowości. Teraz dowiadujemy się, że zmiany obejmą także design. Ma pojawić się coś, o czym plotkowano już przed premierą zeszłorocznych zegarków series 7. To płaski ekran, który wtedy jednak się nie pojawił.

Zegarki z linii Apple Watch series 8 mają dostać płaski ekran. Taką informację przekazał ShrimpApplePro i zdaje się ją potwierdzać Jon Prosser. Coś więc zapewne jest na rzeczy. Ilustruje to załączony w treści artykułu render. Prawdopodobnie tak to powinno wyglądać, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego.

Premiera smartwatchy Apple Watch 8 z iPhone 14

Smartwatche z serii Apple Watch 8 zadebiutują za kilka miesięcy. Ich debiutu spodziewamy się we wrześniu. Tak więc zobaczymy je wraz ze smartfonami iPhone 14 i 14 Pro. Do tego czasu nowe zegarki z oprogramowaniem watchOS 9 będą z pewnością obiektem wielu przecieków i wtedy poznamy kolejne szczegóły.

źródło