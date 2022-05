Amazfit T-Rex Pro 2 to nowy smartwatch Huami, którego premiera odbędzie się później w 2022 r. Urządzenie dostrzeżono pod nazwą kodową A2170 na stronie jednego z urzędów. Nadany tam certyfikat przybliża sprzęt do rynkowego debiutu. Specyfikacja zegarka Amazfit T-Rex Pro 2 na razie owiana jest tajemnicą.

Amazfit T-Rex Pro 2 to smartwatch, który ukrywa się pod nazwą A2170. Pod taką dostrzeżono go na stronie jednego z arabskich urzędów, gdzie certyfikowano ten sprzęt. To oznacza, że Huami pomału szykuje się do premiery tego zegarka, ale na jego temat wiadomo obecnie bardzo niewiele.

Sam urząd, gdzie certyfikowano zegarek Amazfit T-Rex Pro 2, ujawnia nam tylko, że urządzenie zapewnia łączność bezprzewodową poprzez wbudowany moduł Bluetooth. To jednak nic niezwykłego. Na więcej szczegółów o tym urządzeniu trzeba będzie poczekać.

Pełna specyfikacja Amazfit T-Rex Pro 2 owiana tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Amazfit T-Rex Pro 2 nie jest znana. Wiemy jednak, że smartwatch ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 1000 nitów. Następnie mamy dużą baterię o pojemności aż 500 mAh. Zapewni ona nawet ponad 3 tyg. użytkowania. Nie zabraknie też modułów Bluetooth 5.0 oraz GPS. Obudowa ma zapewnić ochronę przed wodą na poziomie aż 10 ATM.

