Samsung Gear S3 Frontier z Wear OS. Tak wygląda software na smartwatchu

Samsung Gear S3 Frontier to smartwatch sprzed kilku lat. Urządzenie pracuje pod kontrolą oprogramowania Tizen, ale jeden z deweloperów postanowił uruchomić na zegarku Wear OS 2 od Google. Proces się udał. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć smartwatcha Samsung Gear S3 Frontier z tym software na zdjęciach.

Samsung Gar S3 Frontier to elegancki smartwatch Koreańczyków z 2016 r. Urządzenie ma już więc trochę lat, ale okazuje się, że można na nim uruchomić Wear OS od Google, czego dokonał jeden z deweloperów. Standardowo to urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Tizen, który to jednak firma na tego typu sprzętach porzuciła w zeszłym roku.

Dokonał tego deweloper, który ukrywa się pod nickiem parasetam0l. Na zegarku Samsung Gear S3 Frontier (modelu SM-R760) uruchomił on Wear OS 2 (3. wersji niestety się nie udało) w ostatnim wydaniu, czyli oznaczonym ciągiem znaków H MR2. Okazuje się, że działają różne funkcje. Wśród nich jest Asystent Google, na którego właściciele smartwatchy Galaxy Watch 4 cały czas czekają.

























Samsung Gear S3 Frontier z Wear OS nie bez wad

Oczywiście takie połączenie jest pozbawione wad. Smartwatch Samsung Gear S3 Frontier w połączeniu z Wear OS oferuje słaby czas pracy na baterii. Poza tym nie wszystko działa. Deweloper wspomina o audio, GPS czy NFC. Nie funkcjonuje także krokomierz.

