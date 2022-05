Huawei Watch Fit 2 w drodze. Może dostać AppGallery jak Band 7

Huawei Watch Fit 2 to nowy smartwatch, który doczekał się dużego przecieku. W sieci pojawiły się rendery prasowe. Przy okazji dowiadujemy się, że producent może otworzyć dla tego gadżetu AppStore. Podobnie jak to jest w przypadku ostatniej opaski Band 7. Zobaczmy, jak wygląda Huawei Watch Fit 2 i co zaoferuje.